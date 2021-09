Número de mortes por Covid cai 17% em uma semana em Alagoas

Alagoas registrou redução de 17% no número de novas mortes por Covid-19 e de 25% no número de novos casos em uma semana, segundo levantamento feito pelo G1 nesta segunda-feira (13) com base nos dados do Ministério da Saúde. Os óbitos pelo coronavírus no estado estão em queda há 11 semanas consecutivas.

Na última semana (de 5 a 11 de setembro), o estado teve 35 mortes e 696 casos de Covid. Na semana anterior (de 29 de agosto a 4 de setembro), foram confirmados 42 óbitos e 932 casos.

Durante toda a última semana, foram registrados cinco mortes por dia por Covid. Esse é o menor número diário de óbitos por Covid em 2021. Os casos diários oscilaram entre mais de 100 e menos que 100 durante toda a semana.

Semana Epidemiológica 36 (5/9 a 11/9) de 2021:

Sábado (11/9) – 116 casos e 5 mortes

Sexta – feira (10/9) – 40 casos e 5 mortes

Quinta – feira (9/9) – 82 casos e 5 mortes

Quarta – feira (8/9) – 41 casos e 5 mortes

Terça – feira (7/9) – 63 casos e 5 mortes

Segunda – feira (6/9) – 173 casos e 5 mortes

Domingo (5/9) – 181 casos e 5 mortes

O poder público monitora a evolução dos óbitos por Covid por semana epidemiológica (sempre no período de domingo a sábado) para avaliar se continua ou muda de fase no protocolo de distanciamento social controlado.

Alagoas iniciou a 37ª semana epidemiológica nesse domingo (12) e finaliza no sábado (18). O ano de 2021 terá 52 semanas epidemiológicas.

As mortes por Covid em Alagoas estão em queda desde a semana de 27 de junho a 3 de julho, quando foram confirmados 4.890 casos e 139 mortes.

Fonte: G1/AL