O Brasileirão mostra sua cara verdadeira e tem só três candidatos ao título: Palmeiras, Atlético e Flamengo

A décima segunda rodada mostrou a realidade do Brasileirão, mais até do que a tabela de classificação. Mesmo com o Flamengo ainda ocupando a sexta posição, a melhor atuação no campeonato coloca-o claramente como candidato a um título que só tem outros dois postulantes reais: Palmeiras e Atlético. Não parece arriscado dizer que o campeão será um dos três.

O líder, Palmeiras, jogou com absoluta segurança contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Anunciou que venceria desde o primeiro tempo e, mesmo marcando seus três gols na segunda etapa, os dois últimos nos acréscimos, mostrou sua força.

São seis vitórias seguidas, sete considerando o triunfo contra a Universidad Católica, pela Libertadores. O Atlético já tem cinco rodadas consecutivas vencendo, depois da virada contra o Corinthians.

Também estão nos três candidatos ao troféu os melhores jogadores do torneio: Scarpa, Hulk e Gabigol. Ah, sim, Gabriel estreou no Brasileirão em Salvador, mas com três gols contra o Bahia e a demonstração de que sua equipe fica muito mais forte com sua presença.

As doze primeiras rodadas deram outras missões a times antes observados como candidatos, São Paulo, Grêmio e Internacional. Verdade que todos os que tiverem menos de treze pontos de distância para os líderes, antes da 23a rodada, estarão dentro da margem de erro mais ampla já invertida. Em 2009, o Flamengo tinha doze pontos menos do que o líder, quando restavam quinze rodadas. Terminou campeão.

Mas a 12a rodada deu o rosto mais real para este Brasileirão em que só há três reais candidatos ao troféu: Palmeiras, Atlético e Flamengo. O campeão sai destes três.

Flamengo teve sua melhor atuação no campeonato, Palmeiras chegou à sexta vitória consecutiva e Atlético também enfileirou quinze pontos e cinco rodadas

Por PVC