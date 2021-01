CONSF iniciará o ano letivo de 2021 no dia 1º de Fevereiro com Ensino Híbrido

Na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro, o CONSF estará dando início ao ano letivo de 2021, com aulas no ensino híbrido (remoto e presencial). As turmas que tiverem um número acima do permitido, onde não seja possível fazer o distanciamento entre os alunos, o Colégio optou por dividi-las em dois grupos, alternando semanalmente os alunos, oferecendo aula presencial e remota em tempo real.

De acordo com informações passadas aos pais em reunião no dia 22/01, via Google Meet, o Colégio seguirá todos os protocolos exigidos pelos órgãos competentes no combate ao novo Coronavírus – Covid-19.

Os alunos terão acesso ao Colégio pelo portão da quadra esportiva que, após a entrada estará a disposição lavatórios e álcool em gel para higienização das mãos, além de tapetes adequados e aferição de temperatura, os mesmos farão troca de máscaras após três horas de uso.

Todos os funcionários do Colégio farão uso de máscara e os professores usarão também capote e protetor facial.

Outro protocolo estabelecido pelo Colégio será a não realização do recreio/intervalo, a hora do lanche dos alunos será dentro da sala de aula.

Mais uma novidade será na saída dos alunos, o porteiro fará contato, via rádio, com os professores avisando que o responsável do aluno estará à espera no portão, com isso elimina o fluxo de alunos e pais no horário da saída.

O Colégio informa que, está fazendo todas as adaptações adequadas para oferecer a segurança necessária aos alunos nesse retorno às aulas e conta com a compreensão e colaboração dos pais e familiares.

Para mais informações podem entrar em contato com o Colégio através do telefone: 3551-3813.

Fonte: Consf Penedo