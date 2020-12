‘O que vim fazer é tirar o Cruzeiro da Série C’, diz Felipão

Antes de entrar em campo contra o Cuiabá, o Cruzeiro tinha 1% de chance de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Precisava vencer os sete jogos restantes. Mas empatou em casa com o Dourado, por 1 a 1, e deixou a probabilidade de retorno à elite ainda mais próxima de zero – hoje de 0,4%, segundo o departamento de Matemática da UFMG.

Mas Felipão nunca discursou em favor da briga pelo acesso. Mesmo quando o time melhorou e começou a conquistar resultados, ele seguiu falando sobre fazer a pontuação necessária para não cair. Depois, se possível, pensaria em G-4. E, agora, praticamente não é mais possível.

Depois do jogo contra o Cuiabá, ele ressaltou que assumiu a equipe com o objetivo de evitar o rebaixamento à Série C. À época, o time estava com 13 pontos, em 19º lugar. Felipão diz que vai conseguir alcançar a meta para a qual chegou à Toca.

“O que eu vim fazer e o que vamos fazer é tirar o Cruzeiro da Série C”

– O Cruzeiro tinha 13 pontos, era o 19º. Estávamos com oito ou nove rodadas na (zona de rebaixamento para a) Série C, e agora não está. Ganhando três ou quatro pontos, estará na B. Agora, isso tudo foi montado no início do ano, e não tenho como discutir como pensaram. Eu tenho que pensar na equipe que nós assumimos.

Luiz Felipe Scolari ainda fez questão de ressaltar que não se evita uma queda à terceira divisão apenas com a camisa do Cruzeiro e títulos na história, e nem com a base de garotos. Com a chegada dele, os experientes Rafael Sobis e Willim Pottker foram contratados.

– Quando assumimos, fizemos os pontos necessários para sair da Série C. E não sai da Série C só com camisa, sai com jogadores. Não sai só com meninos, sai com jogadores mais rodados, e tudo isso temos que estudar para o ano que vem. E pronto.

Apesar de Felipão cravar que conseguirá manter o time na Série B do Campeonato Brasileiro, a briga não está tão tranquila assim. O Cruzeiro dormirá na 11ª colocação, com 41 pontos, mas podendo ser ultrapassado por Confiança e Operário, que ainda jogam pela 32ª rodada.

Além disso, todos os times que estão na zona de rebaixamento ou próximo a ela jogam na rodada. Com isso, o Cruzeiro poderá terminar apenas três pontos distante da degola. O próximo jogo é contra o Sampaio Corrêa, que briga pelo acesso. O duelo será no dia 8 de janeiro, no Maranhão.

