“O SAAE Penedo não está à venda”, esclarece Maurício Quintella sobre a concessão de serviços

A concessão dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Penedo reuniu, novamente, o Prefeito Ronaldo Lopes, funcionários do SAAE, sindicato dos servidores municipais e vereadores.

O mais recente diálogo sobre as consequência do Marco Regulatório do Saneamento Básico aconteceu nessa quinta-feira, 30, na Câmara Municipal de Penedo, com a presença do Secretário Estadual de Infraestrutura Maurício Quintella.

O gestor da Seinfra apresentou um panorama sobre o saneamento no Brasil e em Alagoas, o planejamento feito pelo governador Renan Filho que coloca Alagoas como referência para muitos estados, destacando ainda o trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes.

Maurício Quintella respondeu a todos os questionamentos dos parlamentares e foi categórico: “O SAAE Penedo não está à venda”, declaração feita durante explicação sobre as diferenças entre concessão e privatização.

“Nós discutimos muito com os servidores do SAAE, com vereadores e o governo de Alagoas também e decidimos mantê-lo como autarquia porque isso garante o direito de todos os funcionários e preserva o patrimônio no município”, explica Ronaldo Lopes.

A solução do líder da gestão Crescendo Com Seu Povo garante melhor qualidade de vida ao povo de Penedo e a incorporação ao patrimônio municipal de todos os investimentos feitos pela empresa concessionária dos serviços, ao final do contrato.

“Para cada um real investido em saneamento significa nove reais economizados em saúde”, destacou Ronaldo Lopes, lembrando que a tarifa de esgoto só será cobrada quando o serviço estiver à disposição do povo de Penedo, seja por meio de empresa pública ou privada.

“Não existe uma empresa de saneamento que possa tratar esgoto cobrando só água”, afirmou o gestor penedense, acrescentando que o SAAE atenderá as comunidades da zona rural excluídas pelos parâmetros da lei federal e também vai monitorar o cumprimento das metas previstas no contrato de concessão dos serviços.

por Fernando Vinícius – Decom PMP