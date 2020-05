Obras para a instalação das UTIs em Penedo estão a todo vapor

Um assunto que vem ganhando força em Penedo é a instalação da UTI no município para com combate ao Covid-19.

Diante do avanço do vírus em Penedo, que hoje está com 13 casos confirmados, nossa reportagem recebeu várias mensagens de internautas querendo saber quando vai iniciar as obras no prédio onde serão instalados os leitos de UTI.

Tivemos a informação que as obras de adequação no prédio estão a todo vapor. E que o mais breve possível será concluída e entregue a comunidade.

A boa notícia é que não somente serão instalados leitos de UTI no prédio, mas também leitos clínicos de retaguarda para pacientes com covid-19 que apresentem sintomas leves.

por Redação