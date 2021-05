Ocupação de leitos de UTI Covid chega a 100% em municípios do interior de Alagoas

A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 chegou a 100% em três municípios do interior: Arapiraca, Santana do Ipanema e Porto Calvo. Em Maceió, a taxa também é alta, 90% de ocupação.

Os dados são do último boletim de leitos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), atualizado às 16h de domingo (30).

Nos três municípios do interior, houve alta em relação ao divulgado um dia antes:

Arapiraca passou de 90% para 100%

Santana de Ipanema passou de 93% para 100%

Porto Calvo passou de 90% para 100%

Mas é em Santana do Ipanema que a situação fica mais crítica. O município está com lotação máxima nos dois tipos de leitos, UTI e clínico. Arapiraca e Porto Calvo tem taxa menor de ocupação dos leitos clínicos, 91% e 44%, respectivamente.

Em todo o estado, a taxa média de ocupação das UTIs é de 92%. No interior, a ocupação média é ainda maior, 94%. Em todos os municípios do interior que têm leitos de UTI disponíveis, a taxa está acima da média de segurança recomendada por especialistas, que é de 70%.

Fonte: G1/AL