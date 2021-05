Ocupação de UTI Covid passa de 90% em mais da metade dos hospitais de Maceió

A situação da pandemia do coronavírus se agrava em Alagoas. A última atualização do boletim de leitos exclusivos para Covid, feita na segunda-feira (24), mostra que mais da metade dos hospitais de Maceió que atendem pelo SUS estão com ocupação de UTIs acima dos 90%. A situação é parecida no interior.

Dos nove hospitais com UTI adulto na capital, seis estão nesta situação, sendo dois com 100%, um com 99% e outro com 98%. No interior, cinco dos dez hospitais atingiram ocupação superior a 90%.

A alta na ocupação dos leitos de UTI preocupa. Pesquisadores do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para Enfrentamento da Covid-19 vêm acompanhando a situação e apontam para um crescimento contínuo neste indicador.

No último domingo (23), a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para Covid era 81%, índice acima do recomendando, que é de 70%. Um dia depois, esse índice subiu para 89%.

Novo decreto é divulgado nesta terça-feira

A Capacidade Hospitalar Instalada é um dos indicadores que norteiam a decisão do governo entre flexibilizar ou endurecer as regras do decreto, além da evolução dos óbitos por semana epidemiológica e da taxa de crescimento da Covid-19.

O estado está na fase vermelha do distanciamento social controlado, porém, com uma série de flexibilizações das regras previstas no protocolo original.

O atual decreto vence na quarta (26), mas o governo do estado marcou uma coletiva para esta terça (25) para antecipar como será o novo decreto.

Fonte: G1/AL