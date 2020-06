Ocupação de UTI para Covid-19 é de 100% em Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos

Os municípios de Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos atingiram 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19, de acordo com o boletim de ocupação diária de leitos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta quinta-feira (25). A taxa de ocupação em Maceió, contudo, caiu de 91% para 76%.

Ate as 11h, todas as cinco vagas de UTI para Covid-19 em Santana do Ipanema estavam ocupadas. E todas as sete em São Miguel dos Campos também estavam preenchidas.

Dos 165 leitos de Maceió, 125 estavam com pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. No interior, estavam ocupados 63 dos 82 leitos, uma taxa 77%, menor que a registrada no dia anterior, que era de 78%.

Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de Covid-19 era de 76% até as 11h desta quinta.

Fonte: G1/AL