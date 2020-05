Ocupação de UTIs para pacientes com Covid-19 em Alagoas sobe para 72%

A ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) cresce e preocupa autoridades. Até as 18 horas desta quarta-feira (13), 72% dos leitos de UTI exclusivos para casos de Covid-19 na rede pública de Alagoas estavam ocupados. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Na capital, onde está a maioria dos leitos, a ocupação chegou a 70%. No interior, o problema é ainda maior, onde a ocupação chega a 86% em São Miguel dos Campos e a 76% em Arapiraca.

A ocupação preocupa, diante do aumento acelerado de casos de Covid-19. O boletim epidemiológico mais recente, divulgado nesta tarde, revela que Alagoas já confirmou mais de 2.700 casos da doença.

Para garantir tratamento adequado a todo paciente que precise ser internado, os respiradores são fundamentais. Alagoas ainda aguarda a doação prometida pelo Ministério da Saúde, mas enquanto isso não acontece, oferece seus próprios equipamentos.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Alexandre Ayres, os 155 leitos de UTI no estado para casos de Covid-19 contam com respiradores. “74 destes leitos foram comprados antes da pandemia. Outros foram alugados e tem os que pertencem aos hospitais particulares que tiveram leitos contratados pelo Estado para fazer parte da rede. Essa é a trinca que compõe os leitos de UTIs no estado”, explicou durante entrevista coletiva à imprensa nesta noite.

Para ampliar o número de leitos, será inaugurado na próxima sexta-feira (15) o Hospital Metropolitano, localizado na Cidade Universitária, que, a princípio, receberá apenas os casos de Covid-19, com 130 leitos enfermaria e mais 30 leitos de UTI.

Considerando o total de leitos, incluindo os leitos clínicos, a ocupação é de 61%.

Fonte: G1/AL