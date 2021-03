Ocupação dos leitos de UTI de Covid-19 em Alagoas atinge 83%

Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Maceió e em municípios do interior de Alagoas, de acordo com dados divulgados às 16h de domingo (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O Estado tem três tipos de leitos para pacientes com confirmação ou suspeita da Covid-19: leitos clínicos, destinados a pacientes menos graves; leitos intermediários com respirador, em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para estabilização do paciente até que seja transferido a um hospital; e leitos de UTI, destinados a pacientes em situação grave.

Leitos clínicos (Covid-19) – Maceió

Nome do hospital Taxa de ocupação Hospital da Mulher 62% Hospital Metropolitano 73% Hospital Geral do Estado (HGE) 88% Santa Casa de Misericórdia 40% Hospital Universitário 78% Hospital Dr. Hélvio Auto 50% Hospital Humanité 85% Hospital Veredas 90% UPA Benedito Bentes 267% UPA Jacintinho 75% UPA Tabuleiro 63% UPA Trapiche 75% Total – Maceió 71%

Leitos clínicos (Covid-19) – interior

Nome do hospital Taxa de ocupação Unidade de Emergência do Agreste (Arapiraca) 78% Hospital Regional do Norte (Porto Calvo) 70% Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho (Arapiraca) 87% Santa Casa de Penedo 28% Santa Casa de São Miguel dos Campos 100% Hospital Santa Rita (Palmeira dos Índios) 63% Hospital Clodolfo Rodrigues (Santana do Ipanema) 100% Hospital Carvalho Beltrão (Coruripe) 60% Polo de Atendimento Regional da Covid-19 (Campo Alegre) 77% Hospital Ib Gatto (Rio Largo) 80% UPA Coruripe 0% UPA Delmiro Gouveia 0% UPA Penedo 0% UPA Maragogi 33% UPA Palmeira dos Índios 23% UPA Marechal Deodoro 0% UPA Viçosa 50% UPA São Miguel dos Campos 0% UPA Delmiro Gouveia 0% Hospital Regional da Mata (União dos Palmares) 28% Hospital Chama de Arapiraca 85% Total – Arapiraca 81% Total – Coruripe 21% Total – São Miguel dos Campos 91% Total – Delmiro Gouveia 0% Total – Rio Largo 80% Total – Campo Alegre 77% Total – Santana do Ipanema 100% Total – Viçosa 50% Total – Maragogi 33% Total – União dos Palmares 28% Total – Porto Calvo 70% Total – Marechal Deodoro 0% Total – Palmeira dos Índios 33% Total – Penedo 32%

Leitos intermediários com respirador (Covid-19) – Maceió

Nome do hospital Taxa de ocupação Hospital Geral do Estado (HGE) 80% UPA Benedito Bentes 0% UPA Jacintinho 25% UPA Tabuleiro 25% UPA Trapiche 50% Total – Maceió 50%

Leitos intermediários com respirador (Covid-19) – interior

Nome do hospital Taxa de ocupação UPA Delmiro Gouveia 0% UPA Coruripe 0% UPA Penedo 0% UPA Maragogi 0% UPA Palmeira dos Índios 200% UPA Marechal Deodoro 0% UPA Viçosa 0% UPA São Miguel dos Campos 0%

Leitos de UTI (Covid-19) – Maceió

Nome do hospital Taxa de ocupação Hospital da Mulher (leito adulto) 86% Hospital da Mulher (leito pediátrico) 90% Hospital Metropolitano 86% Hospital Universitário 86% Hospital Dr. Hélvio Auto 300% Santa Casa de Misericórdia 60% Hospital Geral do Estado (HGE) 80% Hospital Veredas 80% Hospital Vida 100% Total – Maceió 84%

Leitos de UTI (Covid-19) – interior

Nome do Hospital Taxa de ocupação Unidade de Emergência do Agreste (Arapiraca) 94% Hospital Regional do Norte (Porto Calvo) 80% Hospital Carvalho Beltrão (Coruripe) 53% Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho (Arapiraca) 80% Santa Casa de Penedo 90% Santa Casa de São Miguel dos Campos 90% Hospital Santa Rita (Palmeira dos Índios) 100% Hospital Clodolfo Rodrigues (Santana do Ipanema) 90% Hospital Regional da Mata (União dos Palmares) 80% Hospital Chama de Arapiraca 86% Total – Arapiraca 89% Total – Coruripe 53% Total – São Miguel dos Campos 90% Total – Santana do Ipanema 90% Total – União dos Palmares 53% Total – Porto Calvo 80% Total – Palmeira dos Índios 100% Total – Penedo 90%

Fonte: G1/AL