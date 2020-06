Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 cai para 79% em Alagoas

A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 em Alagoas caiu para 79% nesta segunda-feira (15). É a primeira vez que esse índice fica abaixo de 80% nos últimos cinco dias. A ocupação de leitos em Alagoas é divulgada diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Durante o mês de junho, o percentual de ocupação vem sofrendo variações para mais e para menos. O maior registro foi no último sábado (13), quando chegou a 86% após a terceira alta seguida. No dia seguinte, houve uma redução (83%) e nesta manhã, até as 11 horas, caiu ainda mais.

Alagoas conta, atualmente, com 1.085 leitos que estão à disposição da população nos seguintes municípios:

Maceió;

Arapiraca;

Coruripe;

São Miguel dos Campos;

Rio Largo;

Viçosa;

Maragogi;

Marechal Deodoro;

Palmeira dos Índios;

Penedo;

Delmiro Gouveia.

Deste total, 219 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); 31 são intermediários e localizados nas UPAS; e 835 são leitos clínicos.

Maceió também registrou queda porém, ainda discreta. No último sábado o percentual era de 85%. Caiu para 82% no domingo e nesta segunda caiu de novo, para 81%. Apenas as cidades de São Miguel dos Campos e Palmeira dos Índios registraram alta máxima, com 100% de ocupação dos leitos de UTI.

Para tentar conter o avanço do contágio, o governo de Alagoas prorrogou as medidas de isolamento até o dia 22 de junho, quando deve começar um plano gradual de retomada do setor produtivo, conforme anunciou o governador Renan Filho. Já a prefeitura de Maceió prorrogou as medidas até o dia 24, mas flexibilizou as regras para ônibus e profissionais de educação física.

Fonte: G1/AL