Oitavas de Final do Campeonato Alagoano Sub-20, começam nesse final de semana

As oitavas de final do Campeonato Alagoano Sub-20 começa neste fim de semana com os jogos de ida. Após o encerramento da primeira fase, 16 clubes avançaram para o mata-mata e seguem na disputa. O CSE fez a melhor campanha no geral e terminou a fase de grupos com 15 pontos e 100% de aproveitamento liderando o grupo A.

Os outros times classificadas foram: Cruzeiro, Penedense, Guarany, CRB, Desportivo Aliança, Coruripe, Agrimaq Pilarense, CEO, Talismã Sertãozinho, ASA, ASAP, Dimensão Saúde, FF Comercial, Azzurra e Lajense.

Nas oitavas, os times se enfrentam seguindo o chaveamento disposto no regulamento da competição. Nesta etapa, as equipes de melhor campanha na primeira fase mandam o jogo de volta em casa com a vantagem do empate ou por dois resultados iguais.

Confira os confrontos – jogos de ida

Sábado (06) – 15h – ASAP x CRB – Estádio Edson Matias (Olho D’Água das Flores)

Sábado (06) – 15h – Guarany x Dimensão Saúde – Estádio Miguel Q. Suíra (Porto R. do Colégio)

Sábado (06) – 15h – Coruripe x Cruzeiro – Estádio Gerson Amaral (Coruripe)

Sábado (06) – 15h – ASA x Desportivo Aliança – Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca)

Sábado (06) – 15h – Penedense x FF Comercial – Estádio Alfredo Leahy (Penedo)

Domigo (07) – 15h – Azzurra x Talismã Sertãozinho – Estádio Orlandão (U. dos Palmares)

Domingo (07) – 15h – Lajense x CEO – Estádio Kaka Tatajuba (São José da Laje)

Domingo (07) – 15h – Agrimaq Pilarense x CSE – Estádio Rubens Canuto (Pilar)

Os jogos de volta estão marcados para acontecer nos dias 09 e 10 de novembro. Os clubes com a melhor campanha na primeira fase foram CSE, Cruzeiro, CRB, Desportivo Aliança, CEO, Talismã Sertãozinho, Dimensão Saúde e FF Comercial. Essas equipes possuem vantagem nos jogos das oitavas de final.