Óleo que reapareceu em praias de AL e PE é o mesmo que atingiu o país em 2019

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 3º Distrito Naval, informou nesta quinta-feira (25) que uma análise feita em amostras do óleo que voltou a aparecer em praias de Alagoas e Pernambuco neste mês de junho apontou que o material é o mesmo que provocou o desastre ambiental registrado na costa brasileira em 2019.

A análise foi feita pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), que recebeu amostras coletadas por equipes de Inspeção Naval da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) e da Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL).

“Os resíduos apresentaram perfis químicos compatíveis com o material que atingiu a costa brasileira, sobretudo no Nordeste, em 2019. E com base no exame realizado, a chegada desse material deve consistir na reincidência de segmentos oleosos que não tinham sido anteriormente identificados durante as ações de resposta”, diz um trecho da nota da Marinha.

Em Pernambuco, foram encontrados novos fragmentos do óleo em praias de Ipojuca e Tamandaré. Já em Alagoas, o óleo foi visto nas praias de Coruripe, Ipioca, Japaratinga e Maragogi.

Segundo a Marinha, o problema voltou a ser registrado, possivelmente, por fatores como alterações no regime de ventos e marés, que revolvem sedimentos e possibilitam o ressurgimento desses fragmentos. Ela pede que, caso alguém aviste óleo nas praias, ligue para o 185.

Fonte: G1/AL