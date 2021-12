OMS alerta que Ômicron dobra infecções em no máximo 3 dias

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste sábado (18) que o número de infectados pela nova variante Ômicron dobram num intervalo médio de menos de três dias.

A OMS alertou ainda que, com os casos aumentando rapidamente, os hospitais podem estar sobrecarregados em alguns países. Ao todo, a cepa já foi relatada em pelo menos 89 nações até o momento.

“As hospitalizações no Reino Unido e na África do Sul continuam a aumentar e, devido ao rápido aumento do número de casos, é possível que muitos sistemas de saúde fiquem rapidamente sobrecarregados”, explicou.

De acordo com a OMS, a nova variante do coronavírus Sars-CoV-2 está se espalhando rapidamente em países com altos níveis de imunidade populacional, mas não está claro se isso se deve à capacidade do vírus de escapar da imunidade, sua maior transmissibilidade ou uma combinação de ambos.

“Ainda há dados limitados sobre a gravidade clínica da Ômicron” , disse a OMS. “São necessários mais dados para entender o perfil de gravidade da Ômicron e se as vacinas atuais são eficazes”.

As informações foram divulgadas na última atualização sobre a variante descoberta pela primeira vez na África do Sul no final de novembro.

