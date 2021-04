OMS: Brasil lida com “inferno furioso de surto” na pandemia

O Brasil lida com um “inferno furioso de surto” na pandemia de covid-19, disse nesta sexta-feira o consultor sênior da entidade Bruce Aylward, acrescentando que a situação exige que a população adote medidas de saúde pública.

Aylward afirmou ainda que simplesmente não existem vacinas suficientes no momento para tentar reduzir o risco de disseminação do coronavírus no Brasil, apontando que pelo mecanismo de acesso a vacinas Covax, apoiado pela OMS, certamente não há essa disponibilidade imediata.

Na quinta-feira, o Brasil bateu um novo recorde diário de mortos pela covid-19, com 4.249 óbitos registrados em 24 horas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 13.279.857 casos confirmados da doença e 345.025 pessoas morreram de covid-19 no Brasil, país que está atrás apenas dos Estados Unidos em números totais de casos e mortos pelo coronavírus.

