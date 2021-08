OMS testa 3 anti-inflamatórios para pacientes de covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quarta-feira que um teste clínico em 52 países estudará três anti-inflamatórios como tratamentos em potencial para pacientes de covid-19.

“Estas terapias –artesunato, imatinib e infliximabe– foram selecionadas por uma comissão de especialistas independentes devido ao seu potencial para reduzir o risco de morte em pacientes hospitalizados com Covid-19”, disse a agência em um comunicado a respeito do teste Solidarity PLUS.

O teste envolve milhares de pesquisadores em mais de 600 hospitais, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma entrevista coletiva em Genebra.

A Finlândia é um dos primeiros países a recrutar pacientes para o Solidarity PLUS, acrescentou ele.

“Há muitas variantes, e todas as variantes podem aparecer em qualquer lugar do planeta. E por isso, ter tantas instalações em tantos países e regiões diferentes nos ajudará a obter estas respostas o mais rápido possível”, disse Marie Pierre Preziosi, colíder do projeto de pesquisa e desenvolvimento da OMS.

O artesunato já é usado para casos graves de malária, o imatinib para certos tipos de câncer e o infliximabe para doenças do sistema imunológico, como Doença de Crohn e artrite reumatoide.

A OMS alertou os países a se unirem para combater a variante Delta do coronavírus, que se dissemina rapidamente, e pediu acesso igualitário a contramedidas essenciais.

por Michael Shields e Dania Nadeem – Terra