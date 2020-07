Ônibus bate em árvore e bloqueia trânsito na AL-110

Um ônibus bateu em uma árvore na AL-110 em Arapiraca na madrugada deste domingo (5). Ninguém ficou ferido. O trânsito chegou a ficar bloqueado no local, mas já foi liberado.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), nas proximidades do Povoado Batinga, o motorista do ônibus tentou desviar de um veículo que acessava a rodovia vindo de uma estrada vicinal.

Com isso o ônibus saiu da pista, bateu em uma árvore, rodou e parou no meio da via, interditando o trânsito durante a madrugada.

O BPRv ficou no local até o ônibus ser retirado.

Fonte: G1/AL