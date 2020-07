Ônibus coletivos voltam a circular nessa quarta-feira (22) em Penedo

Os ônibus coletivos que fazem o transporte de passageiros em Penedo voltarão a circular amanhã, quarta-feira, 22 de julho, com 50% de sua capacidade, após três meses paralisado o serviço, com o objetivo de prevenir a proliferação do novo Coronavírus.

Em entrevista a Rádio Penedo FM, o membro do Comitê de Gerenciamento de Crise, Maciel Oliveira falou sobre as principais questões ligadas ao tema.

De acordo com Maciel Oliveira, os ônibus circularão com 50% de sua capacidade, sendo o cumprimento desse e dos demais requisitos fiscalizados.

Outro ponto definido foi com relação aos horários de circulação, na qual, os ônibus terão que circular em horários alternados, seguindo o cronograma oficial que será divulgado posteriormente.

“Os ônibus coletivos irão circular pelas ruas de Penedo com intervalos de meia em meia hora, em uma parte do dia, e de uma em uma hora, na outra parte”, afirmou.

Ele explicou ainda que 10% das vagas autorizadas nos transportes coletivos serão destinadas as pessoas com deficiência e idosos, grupos beneficiados com a gratuidade. Os vales transportes também continuarão sendo aceitos.

Porém não serão aceitos passes estudantis, já que as aulas estão suspensas por conta da pandemia de Covid-19.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)