Ônibus com cantor Devinho Novaes capota e deixa 1 morto e vários feridos em São Sebastião

Um acidente com o ônibus do cantor Devinho Novaes deixou 1 morto e vários feridos na BR-101, em São Sebastião, em Alagoas, na manhã desta segunda-feira (31).

Todos os integrantes da banda estavam no ônibus, inclusive a avó do cantor.

Informações do Portal F5 News indicam que o acidente foi registrado por volta de 4 horas. O ônibus capotou várias vezes até bater em um poste.

Os feridos foram socorridos para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. O cantor e mais cinco pessoas já foram liberadas.

A pessoa que morreu foi identificada como Cláudio Douglas dos Santos, de 34 anos, segundo o HEA. Outras três pessoas seguem realizando exames na unidade hospitalar.

O cantor fez show nesse domingo (30), no município de Capela, no interior do Estado de Alagoas.

por Greyce Bernardino – Gazetaweb