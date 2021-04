Ônibus da Ponte Preta é atacado após derrota no Paulistão

O ônibus da Ponte Preta foi alvo de ataques de torcedores na noite de segunda-feira, após a equipe ser derrotada para a Inter de Limeira no Paulistão.

Segundo relatos de jogadores e do clube, pedras foram atiradas em direção ao veículo, quebrando vidros e deixando ferimentos em membros da delegação.

Após o ocorrido, a Ponte Preta emitiu uma nota de repúdio e garantiu que vai colaborar com a investigação da polícia, para que todos envolvidos sejam punidos.

“A Associação Atlética Ponte Preta repudia veementemente a ação absurda de pessoas que atacaram o ônibus da equipe após o jogo da noite desta segunda-feira e, entre outras ações, quebraram o vidro do ônibus, cujos estilhaços causaram escoriações nos atletas e feriram o meia Locatelli. A Ponte acionou as autoridades, está disponibilizando todas as imagens para a polícia e vai colaborar e atuar para que os responsáveis sejam identificados e exemplarmente punidos nas formas da lei”, apontou a equipe de Campinas.

