Ônibus Escolares são adesivados em Penedo com orientações sobre Covid-19

Com o retorno gradual as aulas presenciais programados para o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da Prefeitura de Penedo inicia o processo para o atendimento aos alunos, após o longo período de ensino remoto por conta da pandemia.

Os ônibus escolares que compõem a frota municipal, os populares “amarelinhos” estão sendo equipados com medidor de temperatura e recebendo adesivos alertando as medidas necessárias para evitar o contagio do corona vírus.

Além disso, as cadeiras recebem avisos indicando quais assentos podem ser ocupados, fortalecendo assim o distanciamento social necessário para esse retorno gradual das atividades presenciais.

De acordo com a Secretária Cinthya Alves, com todas essas medidas tomadas por parte da SEMED, os alunos poderão ter a garantia de que o retorno as aulas presenciais estão ocorrendo com a segurança necessária.

As atividades retornarão no formato híbrido, com continuação do acompanhamento on-line, evitando assim que as turmas fiquem com grande número de alunos. Dessa forma enquanto alguns irão a escola, outros ficam em suas residências com revezamento periódico.

“Estamos tomando todas as medidas para que o retorno gradual das atividades ocorra da forma mais segura possível, os ônibus contarão com distribuição de máscaras descartáveis, lixeira, medidor de temperatura e álcool 70% para higienização”, explicou a Secretária Municipal de educação.

por Thiago Sobral -Decom (PMP)