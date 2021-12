OparaNews entrevista o secretário Estadual de Turismo e ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão

Na solenidade do Governo Presente no último final de semana em Penedo, a reportagem do portal de notícias OparaNews esteve presente e entrevistou o ex-prefeito de Penedo e atual secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão. Na oportunidade ele falou sobre os avanços que Penedo vem tendo em todas as áreas sociais e principalmente no Turismo.

Marcius Beltrão falou ainda sobre a sua pré candidatura a deputado federal por Alagoas.

Confira abaixo a entrevista completa feita pelo nosso repórter Valdi Fernando.

por Redação