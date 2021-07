OparaNews entrevista o técnico de futebol Hélio dos Anjos

A reportagem do portal de notícias OparaNews entrevistou com exclusividade o técnico de futebol Hélio dos Anjos que está comandando o time do Náutico/PE que por sinal é líder do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021.

A entrevista aconteceu neste domingo, 04, no hotel São Francisco, em Penedo. Hélio dos Anjos passou o final de semana na cidade ribeirinha a convite de seu auxiliar técnico Marcelo “Mamão”, ex-jogador do Sport Club Penedense.

Hélio dos Anjos falou sobre a boa campanha que o Náutico está fazendo na competição nacional e sobre a bela cidade de Penedo.

Confira abaixo a entrevista.

por Redação