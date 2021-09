OparaNews realiza festa das Personalidades e Destaques 2021

Em comemoração aos 13 anos de existência, o portal de notícias OparaNews realizou nesta sexta-feira, 17, a festa das personalidades e destaques 2021 de Penedo.

O local da festa foi o Convento Franciscano e todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram seguidos, como: uso de máscara, distanciamento físico e uso de álcool em gel.

Todas as pessoas contempladas e as empresas destaques estão de parabéns, pois fizeram por merecer esse reconhecimento.

• PREFEITO DE PENEDO RONALDO LOPES

• SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PENEDO GUILHERME LOPES

• SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PENEDO IVO COSTA

• VEREADOR IRMÃO JOÃO

• VEREADOR BILLI MARQUES

• EMPRESÁRIO VALDEIR VILAÇA CAVALCANTE DA CENTRAL MOTO PEÇAS

• EMPRESÁRIO ALEXANDRE MALTA SILVA DA BISCOITO CASEIRO D’LÍCIA

• VEREADOR RODRIGO REGUEIRA

• GERENTE DO KI-BARATO DE PENEDO ALEX MARTINS

• GERENTE DE VENDAS DA FARMÁCIA DROGALIMA ROBÉRIO PAULO DOS SANTOS JUNIOR

• VICE-PRESIDENTE DO SPORT CLUB PENEDENSE AERTON REIS

• EMPRESÁRIO E DESPORTISTA PAULO PASSOS

• GERENTE DE PESSOA FÍSICA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PENEDO WELIKY FARIAS VIEIRA

• RAINHA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PENEDO INÊS MARINHO

• GERENTE DO INSS DE PENEDO ERNANDE PINHEIRO

• GERENTE LOJAS GUIDO DE PENEDO SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO

• EMPRESÁRIO ALDENES JOSÉ VALMIR ALMEIDA CAVALCANTE DA A CAVALCANTE

• DIRETOR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMS JOSÉ MACIEL NUNES DE OLIVEIRA

• DIRETORA DO CREAS GILVÂNIA FAGUNDES GUIMARÃES

• CONSELHEIRA TUTELAR DE PENEDO NEIDE DO CONSELHO

• EMPRESÁRIO RAIMUNDO SANTOS DA CAFETERIA INVERNO D’ITÁLIA

• PRESIDENTE DO SINDILOJAS DE PENEDO ANA LUIZA ARAUJO SOARES

• EMPRESÁRIO LEISISMAIK VIEIRA DA SILVA DO GALPÃO ZURETA

• EMPRESA FOCO SISTEMAS

• ODONTOCLIN (ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO FACIAL)

• EMPRESA HD CURSOS

• EMPRESA ASAS TURISMO

• EMPRESA OUSHE BURGUER

• EMPRESÁRIO FLAVIO CRISTINO DA CRUZ

• GERENTE DO SUPERMERCADO TODO DIA JONAS TADEU MARTINS

• MÉDICO CARDIOLOGISTA DR. FRANCISCO COSTA

• SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DE PENEDO PEDRO SOARES DA SILVA NETO

• RADIALISTA ALVES CORREIA DO PROGRAMA DERRUBADO

• SALLUTE CLÍNICA MÉDICA

• MÉDICO UROLOGISTA DR. GUSTAVO GALVÃO

• CIRURGIÃO DENTISTA DR. RICARDO SILVA VIEIRA – ESPECIALISTA EM ORTODONTIA

• TRIP 10 APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA

• ÂNGELO BARROS MENDES (VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PENEDO)

• CRISTIANO BATISTA SANTOS (SACRISTÃO)

• FREI JANAEL VIEIRA

• FREI LENILSON SANTANA

• FREI ROMUALDO BEZERRA DE ARAUJO

• FREI ALUISIO DOMINGOS

• PADRE EDINALDO DA SILVA SANTOS

• PAULO CESAR SOARES DA SILVA (CHEFE DA COPA DO HOTEL SÃO FRANCISCO)

• JOSINALDO VERÍSSIMO DOS SANTOS (NAZO)

• BETO RELOJOEIRO

• ZÉ GOMES (TOCADOS DE ZABUMBA)

• AGNALDO DO PÃO (PÃOZEIRO)

• DENILSON DOS SANTOS (ROMÁRIO)

• RENATO DE CARVALHO (CALDO DE CANA)

• JOAOZINHO DO ALAGOAS DA SORTE (É PAU JUVENAL)

• CLEUTON SANTOS (É PAU JUVENAL)

• AVÍCOLA REI DO FRANGO

Veja abaixo a galeria de fotos ou através do link AQUI pelo Facebook.

por Redação