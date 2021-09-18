OparaNews realiza festa das Personalidades e Destaques 2021

Em comemoração aos 13 anos de existência, o portal de notícias OparaNews realizou nesta sexta-feira, 17, a festa das personalidades e destaques 2021 de Penedo.
O local da festa foi o Convento Franciscano e todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram seguidos, como: uso de máscara, distanciamento físico e uso de álcool em gel.
Todas as pessoas contempladas e as empresas destaques estão de parabéns, pois fizeram por merecer esse reconhecimento.
• PREFEITO DE PENEDO RONALDO LOPES
• SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PENEDO GUILHERME LOPES
• SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PENEDO IVO COSTA
• VEREADOR IRMÃO JOÃO
• VEREADOR BILLI MARQUES
• EMPRESÁRIO VALDEIR VILAÇA CAVALCANTE DA CENTRAL MOTO PEÇAS
• EMPRESÁRIO ALEXANDRE MALTA SILVA DA BISCOITO CASEIRO D’LÍCIA
• VEREADOR RODRIGO REGUEIRA
• GERENTE DO KI-BARATO DE PENEDO ALEX MARTINS
• GERENTE DE VENDAS DA FARMÁCIA DROGALIMA ROBÉRIO PAULO DOS SANTOS JUNIOR
• VICE-PRESIDENTE DO SPORT CLUB PENEDENSE AERTON REIS
• EMPRESÁRIO E DESPORTISTA PAULO PASSOS
• GERENTE DE PESSOA FÍSICA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PENEDO WELIKY FARIAS VIEIRA
• RAINHA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PENEDO INÊS MARINHO
• GERENTE DO INSS DE PENEDO ERNANDE PINHEIRO
• GERENTE LOJAS GUIDO DE PENEDO SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO
• EMPRESÁRIO ALDENES JOSÉ VALMIR ALMEIDA CAVALCANTE DA A CAVALCANTE
• DIRETOR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMS JOSÉ MACIEL NUNES DE OLIVEIRA
• DIRETORA DO CREAS GILVÂNIA FAGUNDES GUIMARÃES
• CONSELHEIRA TUTELAR DE PENEDO NEIDE DO CONSELHO
• EMPRESÁRIO RAIMUNDO SANTOS DA CAFETERIA INVERNO D’ITÁLIA
• PRESIDENTE DO SINDILOJAS DE PENEDO ANA LUIZA ARAUJO SOARES
• EMPRESÁRIO LEISISMAIK VIEIRA DA SILVA DO GALPÃO ZURETA
• EMPRESA FOCO SISTEMAS
• ODONTOCLIN (ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO FACIAL)
• EMPRESA HD CURSOS
• EMPRESA ASAS TURISMO
• EMPRESA OUSHE BURGUER
• EMPRESÁRIO FLAVIO CRISTINO DA CRUZ
• GERENTE DO SUPERMERCADO TODO DIA JONAS TADEU MARTINS
• MÉDICO CARDIOLOGISTA DR. FRANCISCO COSTA
• SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DE PENEDO PEDRO SOARES DA SILVA NETO
• RADIALISTA ALVES CORREIA DO PROGRAMA DERRUBADO
• SALLUTE CLÍNICA MÉDICA
• MÉDICO UROLOGISTA DR. GUSTAVO GALVÃO
• CIRURGIÃO DENTISTA DR. RICARDO SILVA VIEIRA – ESPECIALISTA EM ORTODONTIA
• TRIP 10 APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA
• ÂNGELO BARROS MENDES (VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PENEDO)
• CRISTIANO BATISTA SANTOS (SACRISTÃO)
• FREI JANAEL VIEIRA
• FREI LENILSON SANTANA
• FREI ROMUALDO BEZERRA DE ARAUJO
• FREI ALUISIO DOMINGOS
• PADRE EDINALDO DA SILVA SANTOS
• PAULO CESAR SOARES DA SILVA (CHEFE DA COPA DO HOTEL SÃO FRANCISCO)
• JOSINALDO VERÍSSIMO DOS SANTOS (NAZO)
• BETO RELOJOEIRO
• ZÉ GOMES (TOCADOS DE ZABUMBA)
• AGNALDO DO PÃO (PÃOZEIRO)
• DENILSON DOS SANTOS (ROMÁRIO)
• RENATO DE CARVALHO (CALDO DE CANA)
• JOAOZINHO DO ALAGOAS DA SORTE (É PAU JUVENAL)
• CLEUTON SANTOS (É PAU JUVENAL)
• AVÍCOLA REI DO FRANGO
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por Redação