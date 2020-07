Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra advogados

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (29) para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Capital. Os alvos são advogados que atuam nas cidades de Arapiraca e Coruripe, que estão sendo investigados por usarem senhas de defensores públicos para obter informações sigilosas no sistema do Tribunal de Justiça de Alagoas.

Segundo a PC, a operação foi denominada Backdoor. As investigações da polícia, coordenadas pelo delegado Thiago Prado, apontam um esquema de uso indevido de senhas de acesso ao sistema do TJ-AL. Segundo a Polícia Civil, o uso dessas senhas de forma indevida estava prejudicando o andamento de processos e do cumprimento de medidas judiciais sigilosas, como interceptações telefônicos e mandados de prisão.

Segundo as investigações, os advogados obtinham essas informações, e réus conseguiam fugir da polícia. Foram ao todo 91 acessos feitos ao sistema com as senhas de três Defensores Públicos do Estado de Alagoas.

Os mandados foram cumpridos por equipes da Delegacia Especializada de Roubos da Capital (DERC), Asfixia e OPLIT, e nos escritórios de advocacia tiveram o acompanhamento de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Alagoas (OAB/AL).

A OAB/AL informou que acompanhou o desfecho da operação, que não teve nenhuma prisão e que segue acompanhando as investigações.

Confira a nota na integra

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB-AL) informa que acompanhou, através da Diretoria de Prerrogativas, o desfecho de uma operação da Polícia Civil, realizada na manhã desta quarta-feira (29), cujo alvos foram dois advogados. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Arapiraca e Coruripe, que foram realizados sem prisões. A Seccional alagoana aguarda mais informações e continuará acompanhando o caso.

