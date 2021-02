Operação da PM faz abordagens em bares e ruas de Penedo

A Polícia Militar de Alagoas realizou na tarde e noite desta sexta-feira (26) uma operação “Saturação”, de combate à criminalidade, com foco no porte ilegal de armas e tráfico de drogas. A ação percorreu algumas ruas e pontos específicos da cidade de Penedo.

Sob o comando do Secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar, e do Comandante do CPAI-II, tenente-coronel Azevedo, as equipes realizaram várias abordagens a pessoas em vias públicas e em alguns bares da cidade.

“Nosso objetivo nas abordagens não é constranger e nem intimidar as pessoas, mas sim realizar uma ação preventiva e combate à criminalidade na região de Penedo, como forma de garantir segurança e tranquilidade à população”, explicou o comandante do CPAI-II, tenente-coronel Azevedo.

A ação também contou com a presença do Major Anivan, do CPAI-II, do Aspirante Melo Júnior, supervisor de dia, além de militares do 11° BPM.

