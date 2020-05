Operação integrada prende suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em Maceió

Nove pessoas foram presas em uma operação integrada realizada na manhã desta sexta-feira (8) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), com o apoio das polícias Civil e Militar. Os presos são suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no bairro do Poço, em Maceió.

Foram presos 6 homens e 3 mulheres no Vale do Reginaldo e proximidades e no bairro da Santa Lúcia, na parte alta de Maceió.

A operação denominada Neutra, tinha como objetivo cumprir 11 mandados de prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. Foram 14 meses de investigação feita pela Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), coordenada pelo delegado Gustavo Henrique, sobre homicídios e tráfico de entorpecentes no Vale do Reginaldo e região.

Os presos foram encaminhados para a sede da Deic, na Santa Amélia, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

A operação contou ainda com a participação do 1º e do 5º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão de Policiamento de Eventos (BPE), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), do Comando de Policiamento da Capital (CPC) e o Grupamento Aéreo.

Fonte: G1/AL