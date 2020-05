Operação no Sertão de Alagoas cumpre mandados de prisão

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (13) na cidade de Batalha, Sertão de Alagoas, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Dois homens foram presos por envolvimento em furtos na região e um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de estupro. A operação correu .

“A ação policial foi desenvolvida tanto na zona rural quanto na zona urbana de Batalha, havendo sido presos preventivamente os dois homens por cometimento de crime previsto no artigo 155 do CPB e apreendido o menor em cumprimento a Mandado de Internação como Medida Sócio Educativa, por cometimento de ato infracional análogo ao estupro no artigo 213 caput do CPB”, disse o delegado Regional de Batalha, Valter Nascimento.

Os presos e o menor apreendido foram conduzidos até a Delegacia Regional de Batalha para as medidas e procedimentos cabíveis.

Participaram da operação policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Batalha (3ª DRP) e do setor Operacional da Gerência de Polícia Judiciária da Região 4 (GPJ4). A ação foi coordenada pelos delegados Valter Nascimento, da Regional de Batalha e Carlos Reis, gerente da Região do Sertão.

