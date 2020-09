Operação policial apreende 200kg de maconha e desativa rota interestadual de tráfico de drogas

Uma operação Conjunta entre Polícias Civil e Militar apreendeu 200 kg de maconha, neste domingo (13). O procedimento investigativo resultou na desativação de uma rota interestadual, entre Sergipe e Alagoas, de abastecimento de drogas que tinham como destino a capital sergipana.

As drogas foram encontradas no Povoado Niterói, em Porto da Folha. Após investigações do Departamento de Narcóticos (Denarc), a partir de um Disque-Denúncia, recebido em novembro do ano passado.

De acordo com o delegado Osvaldo Resende, os entorpecentes circulavam entre os estados de Sergipe e Alagoas. “Os narcóticos atravessavam por balsa em caminhões na divisa situada entre as cidades Pão de Açúcar (AL) e Porto da Folha (SE). Em Sergipe, ficavam armazenados em um imóvel rural no povoado Niterói, em Porto da Folha, de onde eram transportados para a Grande Aracaju para distribuição a traficantes locais”, detalhou.

Duas pessoas foram presas no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, suspeitos de recepcionar a droga da associação criminosa. Na ação policial, também foram apreendidos, além dos 200kg de maconha, uma pistola, 39 munições e duas balanças digitais.

Já na cidade alagoana de Pão de Açúcar, foi preso um homem, de 45 ano, que se apresentava como fazendeiro local. “Ele é suspeito de ser o chefe do grupo criminoso e de atuar no comando do tráfico de drogas no conjunto Parque dos Faróis, em parte da localidade Pai André e do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro”, explicou o delegado. O irmão do suspeito foi morto em setembro do ano passado, supostamente por um grupo criminoso rival.

Em 27 de novembro de 2009, o suspeito foi condenado por ter sido preso em flagrante pela Polícia Federal, em poder de 33kg de maconha. Ainda de acordo com as investigações, familiares dele também possuem envolvimento com o tráfico de drogas. O pai dele possui três condenações por tráfico de drogas. E um irmão tem três condenações também pelo mesmo crime. Um sobrinho foi preso em flagrante em 30 de março deste ano, em poder de dois coletes balísticos

O entorpecente foi localizado em ação conjunta entre a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

