Operação policial localiza rinha e resgata galos e prende suspeitos

Uma operação policial deteve quatro homens e resgatou galos usados em rinha na noite deste sábado (25). O fato aconteceu na zona rural de Arapiraca, no agreste alagoano.

Segundo informações da polícia, uma guarnição estava em rondas no sítio Poço Santana, quando se depararam com um veículo Celta, na cor prata em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, os militares encontraram nove gados usados em rinha, onde seis deles estavam com várias lesões.

Os animais estavam machucados pois teriam vindo de um rinha da cidade de Feira Grande. Também foram encontrados medicamentos, linhas e agulhas para sutura usados para tratamento da lesão dos animais.

Fonte: Já é Notícia