Operação policial prende 10 pessoas por tráfico em Arapiraca

Dez pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (1º) em uma operação policial contra o tráfico de drogas em Arapiraca, Agreste de Alagoas. Foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital 11 mandados de prisão e outros 10 mandados de busca e apreensão.

Foram apreendidos na ação um revólver, celulares, notebook, dinheiro, relógios, cartões de crédito, 1,1 kg de maconha, caderno de controle de vendas e um veículo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações identificaram duas organizações criminosas que atuavam nos bairros Brasília e Centro. Alguns estabelecimentos comerciais, como depósitos de bebidas e bares, funcionavam como fachada para o comércio de drogas na cidade.

A operação foi denominada Mercador e é fruto de uma investigação realizada pela Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), da Polícia Civil, em parceria com o 3º Batalhão da Polícia Militar.

Ainda segundo a SSP, o nome da operação refere-se ao grande fluxo na comercialização de drogas que as organizações criminosas desempenhavam na região.

Os mandados estão sendo cumpridos por militares do 3º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e Grupamento Aéreo da SSP. A Polícia Civil também participa da operação com agentes da Deic, da 4ª Delegacia Regional de Arapiraca e do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE). A operação contou ainda com a contribuição de policiais penais da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris).

A população pode contribuir com o trabalho das polícias realizando denúncias sobre homicídios, tráfico de drogas, roubos, organizações criminosas e outros crimes por meio do Disque Denúncia. As informações podem ser repassadas, de forma anônima e gratuita, por meio de ligações para o 181.

Fonte: G1/AL