Operação policial prende integrantes de organização criminosa em Penedo

Cinco pessoas que integram uma organização criminosa foram presas em uma operação policial que foi deflagrada nesta quinta-feira (1º), em Penedo, no interior de Alagoas. O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na cidade.

A ação integrada chamada “Operação Penedo” foi coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) com policiais da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC) e do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM). 15 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 17ª Criminal da Capital.

Participaram do cumprimento dos mandados policiais do 3º e 11º Batalhões da Polícia Militar (BPM), o Canil do 3º BPM e o Grupamento Aéreo da SSP.

As investigações apontam que a organização criminosa agia especialmente nos bairros Santo Antônio e Matadouro.

Durante a operação, quatro pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e com elas foram apreendidas 79 bombinhas de maconha. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de uma espingarda calibre 12.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Penedo.

Fonte: G1/AL