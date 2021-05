Operação prende 18 suspeitos de tráfico de drogas e roubo de veículos em AL

Ao menos 18 pessoas foram presas na Operação Robauto, deflagrada nesta quinta-feira (20) contra suspeitos de tráfico de droga e roubo de veículos. A ação é do Ministério Público de Alagoas (MP-AL) em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital 36 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.

“Foram presas 13 pessoas e cinco já estavam presas no sistema prisional. As equipes ainda estão nas ruas para cumprir todos os mandados”, disse o delegado Gustavo Xavier.

Duas prisões ocorrerem na cidade de Ouro Branco e as demais em Maceió. Todos os presos e material apreendido seão encaminhados para a sede da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), no bairro da Santa Amélia.

As investigações do MP e da Deic duraram 10 meses. Foi feito um mapeamento do comércio de drogas em vários bairros de Maceió, além de uma grande organização criminosa que atua em roubos e desmanche de veículos.

Os trabalhos de investigação tiveram início no conjunto Aprígio Vilela, no Benedito Bentes, e se expandiram para os municípios de Ouro Branco, Arapiraca e Penedo.

Participaram da operação policiais militares do Batalhão de Guardas (BPGd), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Batalhão de Trânsito (BPTran), do 5º e 7º Batalhões, além de policiais civis do Tigre, da operação Asfixia, da Deic e do Grupamento Aéreo.

