Operação prende 6 suspeitos de tráfico de drogas em Santana do Ipanema

Seis pessoas foram presas em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado e da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). A Operação Ypanema cumpre 15 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa em Santana do Ipanema, Sertão de Alagoas, na manhã desta quarta-feira (14).

Segundo o MP, os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital e cumpridos nos bairros Camuxinha e Cajarana.

Segundo as investigações, uma mulher é a principal responsável pelo comando do tráfico na região. Ela assumiu o posto após o seu marido ser preso.

Participaram da operação militares do 7ºBPM e agentes da 2ª Delegacia Regional, da Polícia Civil.

Todos os presos e materiais que foram apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Santana do Ipanema para a confecção dos procedimentos cabíveis.

Fonte: G1/AL