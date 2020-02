Otaviano Costa pode herdar programas de Gugu na Record

Após a morte trágica de Gugu Liberato, a direção da RecordTV começou a correr contra o tempo para encontrar um nome forte para ‘herdar’ os programas que o apresentador comandava no canal. A emissora deverá começar no próximos dias as produções das edições deste ano ‘Power Couple’ e ‘Canta Comigo’ e já está discutindo quem será o novo rosto das atrações.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do site ‘UOL’, o nome de Otaviano Costa é um dos mais fortes para assumir os programas.

O ex-global, que já passou pela RecordTV entre 2001 a 2004 e já apresentou realities e programas de variedades na casa, poderá comandar, além do ‘Power Couple’ e ‘Canta Comigo’, o reality show ‘A Ilha’ e o ‘Canta Comigo Kids’.

A RecordTV ainda não bateu o martelo sobre quem irá comandar essas atrações, mas o nome de Otaviano já é dado quase como certo dentro da emissora.

Fonte: TNH1