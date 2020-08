Ouvintes sorteados recebem brindes do Programa Grande Rio Esporte

O Programa Grande Rio Esporte da Rádio Grande Rio FM (99,1) realizou no último sábado, 07, a entrega dos brindes da promoção “Quem será campeão do Campeonato Alagoano 2020”. Quem apostou no CRB (Clube de Regatas Brasil) diante do CSA (Centro Sportivo Alagoano) acertou e foi contemplado.

A entrega dos brindes foi realizada pelos apresentadores do programa, Walder Lima e Valdi Fernando.

Os ganhadores foram:

ANTONIO FARIAS / brinde: conjunto de copos / oferta: Espaço da Pizza)

SIMÃO / brinde: Cesta Dia dos Pais / oferta: Gerente Alex do ki barato)

CARLOS OLIVEIRA “TRIPA” / brinde: Caixa de Cerveja / oferta: Gerente Alex do ki barato)

LUCIANO MARTINS / brinde: Litro de Vinho / oferta: Gerente Jonas do Todo Dia)

LUCAS / brinde: caixa de bombom / oferta: Valmir da A Cavalcante)

por Redação