Ovo da Madrugada completa 12 anos de muita alegria e frevo em Penedo

O bloco Ovo da Madrugada completou neste sábado, 08, 12 anos de muita alegria e frevo na cidade de ribeirinha de Penedo.

As quatro orquestras de frevo animaram o folião durante todo o percurso do bloco. O carro-pipa posicionados em pontos estratégicos não poderia ficar de fora da festa, pois é uma atração à parte. Infelizmente ou felizmente o “mela mela” foi inevitável mesmo com todo apelo por parte da direção.

Mais uma vez a direção do Ovo da Madrugada mostrou que fazer bloco de carnaval é caro e ao mesmo tempo prazeroso. O Ovo já é tradição de Penedo e isso ninguém tira.

por Redação

Foto: Geraldo José