Padrasto é acusado de tentar matar enteada de 20 anos

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após ser atingida por disparos de arma de fogo, nesse sábado (19), na Avenida Durval de Góes Monteiro, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. Ninguém foi preso. O principal suspeito é o padrasto da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, apesar do fato, não há, até o momento, informações do que teria motivado o crime.

A vítima, por sua vez, foi atingida pelos disparos no peito, braço, mão e coxa, sendo ela encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro do Martins, e, em seguida, para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi atendida pela equipe médica plantonista.

Já o suspeito fugiu tomando destino ignorado.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais de Alagoas.

por Greyce Bernardino/Gazetaweb