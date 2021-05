Padrasto e amigos de MC Kevin se desentendem na delegacia

De acordo com informações do jornal Extra, autoridades tiveram que conter uma confusão entre o padrasto de MC Kevin, que faleceu na noite deste domingo, 16, e amigos do artista na porta da 16ª Delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles estavam no local para prestar depoimento à polícia.

Segundo a reportagem, Valquíria Nascimento, mãe de Kevin, e o padrasto do funkeiro chegaram à delegacia por volta das 13h. Já a viúva do cantor, Deolane Bezerra, já estava no local e prestou seu depoimento, que se encerrou às 14h49.

Ainda de acordo com a publicação, o padrasto do cantor, ao encontrar os amigos que estavam com MC Kevin no hotel, tentou agredi-los, mas a briga acabou sendo contida pelos policiais presentes.

Ao todo, dez amigos do artista prestaram depoimentos.

Fonte: TMJ