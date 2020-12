Padrasto é preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 12 anos em Arapiraca

Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 12 anos na cidade de Arapiraca, Agreste de Alagoas. O caso foi descoberto na segunda-feira (28), após a mãe levar a menina ao médico e descobrir a gravidez e os abusos.

De acordo com militares do 3º Batalhão, a mãe da menina contou aos policiais que a filha apresentava um mal-estar constante e que resolveu levá-la até o médico. No local, foi feita uma ultrassom e comprovou que a menina estava grávida de cerca de 13 semanas.

A vítima contou a sua mãe que o padrasto havia cometido os abusos e que a ameaçava de morte.

A polícia foi atrás do suspeito, que foi preso e levado para a Central de Polícia da cidade.

Fonte: G1/AL