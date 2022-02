Pagamento do reajuste de 10,06% para os servidores está previsto para abril

Pode até ser “antecipado” para o mês de março, mas o pagamento do reajuste geral de 10,06% dos servidores públicos estaduais deve ocorrer mesmo em abril, disse ao blog o secretário Fabrício Santos, do Planejamento.

Ele explicou que, inicialmente, será encaminhada a Assembleia a reestruturação de dezenas de carreiras do funcionalismo, “um resgate histórico”, cujos impactos devem constar já na folha de março.

Na sequência, depois de ser consolidada essa questão, o reajuste geral dos servidores deverá ser apreciado pelos deputados para, só então, ser pago:

– A nossa expectativa é de que os 10,06% entrem na folha de abril, atendendo a todos os trabalhadores do serviço público estadual. Há a possibilidade até de que isso possa ocorrer em março, mas nós trabalhamos com abril, para ter segurança.

Lembrando que a reposição salarial do funcionalismo de Alagoas, referente ao ano de 2021 (4,52%), foi implantada nos salários do mês de maio – após sanção do governador.

Atenção: não há previsão de o reajuste ter efeito retroativo este ano.

A demora na elaboração dos projetos, explicou ao secretário, se deu pela necessidade de atender a todas as categorias que precisam ter uma nova política de remuneração, ser reestruturada.

“A equipe técnica trabalhou muito, e ainda está trabalhando, mas o resultado será compensador para os servidores e para o governo”, afirmou.

por Ricardo Mota – CadaMinuto