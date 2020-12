Pagamento do seguro DPVAT não será cobrado em 2021, informa Detran/AL

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) informa aos proprietários de veículos que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre (DPVAT) não será cobrado em 2021. A decisão é do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), vinculado ao Ministério da Economia, e válida para todos os estados da federação.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o DPVAT tem recursos em caixa suficientes para a operação no próximo ano. Esses recursos são de valores pagos em anos anteriores e que não foram utilizados. O seguro continua em vigor, os proprietários de veículos só não precisarão arcar com a taxa no ano que vem.

O DPVAT tem o propósito de amparar familiares e vítimas de acidentes de trânsito e pode ser recebido em três situações: casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas por assistências médicas e suplementares.

O Detran de Alagoas oferece atendimento sobre o seguro mediante agendamento no site detran.al.gov.br, de forma remota, através dos contatos telefônicos 98833-9295/ 98833-98833/ 99933-1089 e pelo mail: servicosocial@detran.al.gov.br.

O Detran/AL ainda ressalta ainda que não é necessária a contratação de intermediários. O processo é administrativo e pode ser resolvido pela vítima e/ou familiares. Por isso é importante que o cidadão entre em contato para receber todas as orientações e não ser vítima de fraudes.

Fonte: Agência Alagoas