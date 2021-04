Pai de Rodolffo defende o cantor e repudia críticas ao filho

Rodolffo polemizou ao comparar o cabelo de João Luiz a uma peruca do homem das cavernas, do Castigo do Monstro mais recente do BBB 2021. O cantor sertanejo recebeu várias críticas nas redes sociais, com pessoas enxergando a atitude como racista, mas foi defendido intensamente pelo seu próprio pai.

Juarez Dias começou afirmando que tem a origem afrodescendente na família e mostrou sua cor de pele, além do cabelo black power que já exibiu anteriormente. No Instagram, o senhor também repudiou o jeito que as pessoas têm tratado essa polêmica:

“Meus pais eram negros, venho de família humilde. Criei meus filhos na simplicidade que fui criado, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém. Não estou aqui para dar palestra, pra defender nenhuma teoria ou criar confusão. Mas sou um pai que está vendo o filho sendo atacado de forma desproporcional. A regra é: julgar e cancelar (…) O mundo está cheio de juízes, que julgam na mesma velocidade que erram”.

Seguindo o desabafo, o pai de Rodolffo disse que já levou apelidos por causa do cabelo e que isso nunca o afetou, insinuando que João Luiz deveria agir do mesmo jeito: “Eu não me importava. Isso nunca me colocou pra baixo, nem atingiu meu brilho. E o Rodolffo cresceu assim, onde essas brincadeiras eram comuns e não pra machucar. Hoje em dia a gente não sabe mais o que falar”.

Na mesma publicação, o veterano disse entender que o assunto merece reflexão, mas ao mesmo tempo acusou internautas de estarem exagerando no jeito de julgar:

“Eu entendo que o mundo mudou, e que isso é ótimo. E como o mundo não mudou da noite para o dia, o ser humano também está em evolução.

É muito triste ver a tentativa de alguns perfis execrarem meu filho, fazer dele um monstro perante o público, mas não vão conseguir”.

Por fim, Juarez disse que o goiano não tem maldade nas declarações problemáticas que já deu: “Rodolffo tem um jeito xucro, interiorano, sem maldade, que fala o que vem à mente… Meu filho cresceu livre, começou a trabalhar muito cedo, numa realidade muito diferente dessa que vivemos. Ele é honesto, verdadeiro. E falho como todos nós”.

Anteriormente, o idoso reprovou o discurso de Ludmilla no show que fez recentemente na casa e insinuou que ela foi oportunista nessa ocasião:

“Repúdio! Daí o artista vem fazer seu show e vai além, acaba por dar o show…

Jogo sujo (…) Provavelmente esqueceram de ensaiar o texto. E, a falso moralista usou palavras de baixo calão para pedir respeito em um assunto tão sério, que de fato merece respeito”.

O pai de Rodolffo, além de tudo, ainda acusou a produção do Big Brother Brasil de ser tendenciosa e prejudicar propositalmente o brother do Camarote, visando queimá-lo com o público:

“Interferência externa, com o intuito de prejudicar o Rodolffo Jogo baixo. Muito feio o que o Brasil inteiro assistiu na festa do dia 04 no BBB. Uma pena (…) [João Luiz] preferiu fazer VT, sobre o caso, envolvendo outros participantes com o intuito de patrocinar a discórdia, jogando-os contra o Rodolffo que até então não via maldade na brincadeira”.

