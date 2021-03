Pai denuncia filho para a polícia após ele matar a esposa a facadas

Mais um caso de feminicídio foi registrado em Alagoas. Um pai denunciou o próprio filho para a polícia após ele matar a facadas a esposa em São Sebastião, Agreste de Alagoas. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (8).

De acordo com militares do 3º Batalhão, o pai do suspeito ligou para a polícia e disse que ele tinha esfaqueado a esposa de 42 anos. O filho disse ainda que iria fugir da região.

O crime ocorreu em uma casa em construção. O suspeito, que não teve o nome divulgado, não foi localizado pela polícia.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL