Pai e filho morrem eletrocutados por fio de alta tensão, em Arapiraca

Pai e filho morreram vítimas de choque elétrico nessa segunda-feira (29), na zona rural de Arapiraca, Agreste alagoano. O homem e a criança foram encontrados mortos no chão, com a fiação sobre os corpos. A Polícia Militar esteve no local com equipe do 3º Batalhão.

Segundo informações contidas no relatório de ocorrências do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), divulgado nesta terça, ainda não se sabe as circunstâncias do suposto acidente. Após a retirada dos fios, os corpos foram recolhidos pelo IML e encaminhados à sede do órgão para os procedimentos cabíveis.

Além da PM e do IML, peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para os primeiros levantamentos da cena das mortes.

*Estagiária sob supervisão – TNH1