Pai é preso porque polícia encontra arma do filho embaixo de cama

Um denúncia anônima de posse ilegal de arma de fogo resultou na fuga do suspeito, prisão do pai dele, e apreensão da arma de fogo. O caso foi registrado no bairro Senador Nilo Coelho, em Arapiraca.

Quando a Polícia Militar chegou no endereço denunciado havia várias pessoas em frente a residência e todas foram revistadas não encontrando nada ilicito com elas.

Essas pessoas que foram revistadas informaram que um homem se evadiu do local quando percebeu a aproximação policial.

O pai desse suspeito estava em casa, e autorizou a policia entrar no imóvel. Ao realizar uma varredura, foi encontrada embaixo da cama um revólver calibre 38 e cinco munições intactas.

O pai do suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: 7 Segundos