Pais de crianças da Educação Infantil participam das atividades enviadas pela Semed Penedo

Crianças matriculadas na Educação Infantil na rede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em Penedo recebem atividades pedagógicas para desenvolver em casa, tarefas que estão cumprindo com apoio dos pais ou responsáveis.

A suspensão das atividades presenciais é consequência da pandemia de Covid-19, problema de saúde pública que a Prefeitura de Penedo trata com eficiência, sendo o único município de Alagoas que vacina trabalhadores da Educação com idade igual ou superior a 18 anos, grupo prioritário com mais de mil pessoas imunizadas até este início de semana.

Enquanto o contato direto entre professores e crianças da Educação Infantil ainda não retorna à normalidade do ambiente escolar, meninos e meninas respondem positivamente aos estímulos, acompanhados por seus pais.

A Educação Infantil é uma etapa com especificidades próprias, considerada extremamente importante para o desenvolvimento das crianças pois marca o convívio fora do núcleo familiar, situação suspensa em função do coronavírus.

Assim, crianças e pais estreitam os laços de afeto e convívio por meio das brincadeiras e interações. “É importante ressaltar que a Semed desenvolve formações e estudos dos documentos norteadores da Educação Infantil, com coordenadores pedagógicos e professores da rede para ampliar o entendimento a respeito do trabalho”, informa a Secretaria Municipal de Educação, Cíntya Alves.

“Como ainda estamos trabalhando de forma remota, contamos com a parceria da família para desenvolver as atividades propostas por nossas professoras para estimular as crianças através de brincadeiras, jogos e desafios que estimulam iniciativas autônomas, conforme os recursos disponíveis, processo que torna a criança segura para lidar com situações diversas”, acrescenta Leonildes Rodrigues Moreira, Coordenadora da Educação Infantil da Semed Penedo.

Fonte: Decom PMP com Assessoria Semed