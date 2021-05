Pais e estudantes da Escola Wilton Lucena recebem kits da merenda escolar

Pais ou responsáveis por alunos e alunas da Escola Municipal de Educação Básica Professor Wilton Lisboa Lucena recebem nesta quarta-feira, 19, kits da merenda escolar distribuídos pela Prefeitura de Penedo.

A entrega dos alimentos adquiridos dos produtores rurais na mais nova unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem início na tarde de hoje, para as turmas do Jardim I e II, a primeira das 13h30 às 15 horas e a segunda das 15h às 16h30.

O repasse dos itens que seriam consumidos na escola é retomado amanhã, a partir das 8h30, para a família das crianças do 1º ano da EMEB Prof. Wilton Lucena, até as 10 horas.

Em seguida, a Semed Penedo repassa para família de meninos e meninas do 2º e do 3º ano da Escola Wilton Lucena, público a ser atendido até as 11h30.

O trabalho que leva comida de qualidade para a mesa de famílias de baixa renda volta no período da tarde desta quinta-feira, 20, para estudantes do 4º ao 6º ano no horário entre 13h30 e 16h30.

A distribuição da merenda escolar na Escola Wilton Lucena será concluída na sexta-feira, 21, quando pais ou responsáveis dos estudantes do 7º ao 9º ano recebem os kits.

A Semed Penedo alerta aos pais ou responsáveis para que observem o horário/data de receber os alimentos e que o uso de máscara protetora contra Covid-19 é obrigatório.

