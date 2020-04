Palmeira dos Índios tem o primeiro caso de coronavírus do Agreste de AL

O município de Palmeira dos Índios recebeu, na tarde desta segunda-feira (6), seu primeiro resultado positivo para Covid-19, o primeiro registrado na região Agreste de Alagoas. Conforme noticiado pela Gazetaweb, um caso havia sido descartado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) pela manhã. Com a confirmação mais recente, restam três exames pendentes.

A notícia foi veiculada nas redes sociais do prefeito Julio César e no site da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Até agora, todos os casos suspeitos do município são de pessoas que viajaram para outras partes do país ou para o exterior. O Ministério da Saúde decretou, contudo, transmissão comunitária em todo o país, permitindo que os municípios tomem medidas mais rígidas de proteção ao novo vírus.

Não foram dadas informações sobre a gravidade do quadro do paciente ou se ele se enquadra no grupo de risco, composto por pessoas de idade avançada e/ou com comorbidades.

A Prefeitura de Palmeira já interditou um estabelecimento e cessou um torneio de futebol desde o início do decreto de emergência no Estado de Alagoas, por descumprimento às medidas de isolamento social.

Além das medidas ostensivas, a administração também apresentou planos para adaptar leitos disponíveis no sistema de saúde local para atender casos de Covid-19 da região, mas aguarda retorno do Governo do Estado. Até agora, quase toda a estrutura reservada se concentra na capital.

Agora, são três as cidades do interior de Alagoas com casos confirmados de coronavírus. Além de Palmeira, também há pacientes infectados em Porto Real do Colégio (1 caso) e Marechal Deodoro (2 casos).

